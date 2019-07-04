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Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок

По мнению главы ЦБ, многое зависит от рисков в строительной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок. Такое мнение она высказала журналистам на Международном финансовом конгрессе.

"Потенциал для этого (снижения ипотечных ставок - прим. ТАСС), безусловно, есть. Условие для этого - снижение и поддержание инфляции на уровне 4%. В этих условиях, если это будет на постоянной основе, на наш взгляд, как и поставлено в указе президента, ипотечная ставка может быть около 7-8%", - отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что многое зависит от рисков в строительной отрасли.

"На этом рынке будут происходить изменения и они приведут к тому, что эффективные строительные компании будут подхватывать те объемы, которые не могу брать неэффективные компании", - отметила она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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