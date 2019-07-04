В России может появиться правительственная комиссия по комфортной среде

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительственную комиссию по комфортной городской среде планируется создать в России. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в кулуарах Московского урбанистического форума.

"Правительственная комиссия будет заниматься вопросами городского развития, в частности, утверждать показатели индекса качества городской среды, чтобы потом не было никаких вопросов к итогам подсчета, ведь индекс будет публиковаться в первый раз. Правительственная комиссия будет коллегиальным органом, в него войдут и представители экспертного сообщества", - сказал Якушев.

Комиссию может возглавить вице-премьер Виталий Мутко, сообщил замминистра Максим Егоров на дискуссии форума.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. Индекс из 36 показателей был утвержден в 2019 году, его показатели будут рассчитаны впервые.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В 2019 году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, повышающие качество жизни в городской среде. Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.