Матвиенко назвала введение счетов эскроу единственным верным решением

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что система счетов эскроу не лишена рисков для застройщиков, но ее введение в России было единственно правильным решением, так как она решает проблему обманутых дольщиков.

"Риски есть, но другого выхода не было, это единственно правильное и возможное решение, по крайней мере эта система гарантирует, что у нас не будет обманутых дольщиков", - сказала Матвиенко журналистам.

По словам спикера, все строительные компании сейчас должны приспособиться к новым условиям, наладить диалог с банками и найти правильные решения.

"Пока не все так просто, крупные застройщики уверенно себя чувствуют, они много лет на рынке, у них большие строительные объемы, их знают банки как надежных застройщиков, риски минимальны. Таких компаний много по стране, но есть мелкие застройщики, жалко будет, если мы потеряем мелких застройщиков, малый и средний бизнес в строительстве", - подчеркнула Матвиенко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.