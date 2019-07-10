ДОМ.РФ отметил регулярность проверок компании Счетной палатой

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проверки Счетной палаты проходят в финансовом институте развития в жилищной сфере ДОМ.РФ несколько раз в год. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Ранее в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Счетную палату провести проверку ДОМ.РФ.

"Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности компании. Проверка ДОМ.РФ в части хода реализации мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда" проводится Счетной палатой в настоящее время. За период 2017-2019 годов Счетной палатой в отношении ДОМ.РФ проведено пять проверочных мероприятий. Кроме того, на постоянной основе ДОМ.РФ направляет информацию и материалы в Счетную палату согласно запросам", - отмечает компания.

Также в ДОМ.РФ отметили, что дополнительные средства выделяются на реализацию задач из поручений президента и правительства, среди них - организация достройки проблемных объектов, не застрахованных в Фонде защиты прав дольщиков, отмечает ДОМ.РФ. Также средства выделены программу погашения части ипотечного кредита в размере до 450 тыс. рублей многодетным семьям и поддержку перехода строительной отрасли на новую схему проектного финансирования через "Банк ДОМ.РФ", добавили в компании.

Компания является акционерным обществом, которое на 100% принадлежит государству, поэтому вся отчетность находится в открытом доступе. "Работу координирует правительство, проводится ежегодный аудит деятельности. <…> Вопросы расходования средств федерального бюджета решаются на совещаниях в правительстве России и контролируются Минфином", - заключается в сообщении.

Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 2018 год составила 19,3 млрд рублей, за 2018 год сумма дивидендов составила 80% чистой прибыли - 15,4 млрд рублей. Основные статьи доходов компании - ипотечный бизнес, банковская деятельность, операции с ипотечными ценными бумагами и реализация федеральных земельных участков.