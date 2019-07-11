Аналитики ЦБ оценили устойчивость банковской системы после изменений в стройотрасли

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вливание новых кредитных средств в строительную отрасль после перехода на проектное финансирование может негативно отразиться на финансовой устойчивости банковской системы. Об этом говорится в аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованной на сайте Банка России в четверг.

Отчет подготовлен департаментом исследований и прогнозирования, в материалах подчеркивается, что они отражают личную позицию авторов, которая может не совпадать с официальной позицией Банка России.

"Без существенного улучшения финансового состояния строительной отрасли, включая решение проблемы накопленной задолженности операционно эффективных компаний, вливание новых кредитных средств в отрасль может негативно сказаться на финансовой устойчивости банковской системы", - говорится в сообщении департамента.

Аналитики отметили, что за шесть лет банкам нужно нарастить объем кредитования жилищного строительства более чем в 10 раз. Так, банки возьмут на себя все кредитные риски стройотрасли. Это потребует от них эффективного управления своими рисками, говорится в докладе. Аналитики ЦБ считают, что изменения Банком России порядка формирования резервов на возможные потери по кредитам для застройщиков частично решают проблему роста нагрузки на капитал банков.

Вызовами в отчете названы обеспечение безболезненного и быстрого ухода с рынка большого количества неэффективных и финансово несостоятельных застройщиков и строительных компаний, а также достройка начатых ими жилищных объектов и обеспечение достаточным финансированием устойчивых застройщиков после перехода на эскроу-счета.

Спрос на ипотеку

Аналитики ЦБ предупреждают о стагнации ипотечного рынка к 2026 году. "По нашим оценкам, потенциал спроса на ипотечные кредиты при темпах ввода жилья, обозначенных в национальном проекте, будет исчерпан уже в 2026-2028 годах. В этом случае может возникнуть проблема с отсутствием достаточного количества новых возможных ипотечных заемщиков, так как короткий временной горизонт не позволяет рассчитывать на появление миллионов новых семей, которые будут интересоваться ипотечными кредитами", - говорится в материалах.

В аналитической записке отмечается, что, по данным опросов, в 2018 году около 15 млн российских семей готовы были рассмотреть ипотечные кредиты для покупки жилья на рынке в ближайшие пять лет, из них около 11 млн - на первичном рынке. "Однако из этих 15 млн только 5,6 млн семей готовы брать ипотеку по ставке от 8% (ориентир национального проекта)", - говорится в аналитической записке.

О нацпроекте

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Реализация федерального проекта "Ипотека" рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривают.