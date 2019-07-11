Аналитики ЦБ не исключают резкого падения цен на жилье в РФ через семь-девять лет

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Цены на жилье и объемы его строительства в России могут резко сократиться после окончания реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом говорится в аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", опубликованной на сайте Банка России в четверг. В документе подчеркивается, что он подготовлен департаментом исследований и прогнозирования, его содержание отражает личную позицию авторов и может не совпадать с официальной позицией ЦБ.

"Весь текущий объем потенциального спроса на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки по рыночным ставкам при достижении целевых показателей национального проекта может быть удовлетворен в течение семи-девяти лет. Новые значимые источники спроса на ипотеку с учетом накопленной к тому времени задолженности по ипотеке и уже достигнутого уровня обеспечения домохозяйств жильем вряд ли появятся. Это может привести к резкому падению цен на жилье и объемов строительства за горизонтом действия национального проекта", - говорится в аналитической записке.

В документе указывается на необходимость учитывать региональные особенности спроса на жилье. В частности, аналитики отмечают наличие потенциала роста спроса на новостройки в регионах с недостаточным развитием ипотеки и высокой долей аварийного и ветхого жилья. Помимо этого, в аналитической записке говорится, что улучшение жилищных условий россиян без дополнительного строительства возможно за счет развития рынка арендного жилья, а программы реновации в регионах способны поддержать как спрос, так и предложение. При этом большинству субъектов РФ бюджетные расходы на эти цели не под силу, отмечается в записке.

Аналитики также напоминают, что цели нацпроекта предполагают сохранение и ускорение рынка ипотечного кредитования по сравнению с 2018 годом. "Их [целей] достижение приведет к значительному росту долговой нагрузки населения и дальнейшему снижению нормы сбережений. При этом основной объем спроса, поддерживаемого ипотекой, придется на вторичный рынок жилья, а не на приобретение квартир в новостройках", - указано в записке.

В документе говорится, что рост ипотеки без накопления рисков для финансовой стабильности и чрезмерного увеличения долговой нагрузки на население произойдет только при "значительном ускорении роста доходов населения одновременно с замедлением роста неипотечного потребительского кредитования и снижении ставок по таким кредитам".

О нацпроекте

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основные целевые показатели нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.