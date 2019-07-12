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ФНС и Росреестр проводят проект по обмену данными об объектах недвижимости в новом формате

Он позволит ведомствам сверять информацию за любой период

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ и Росреестр в настоящее время осуществляют проект по внедрению нового формата информационного обмена сведениями об объектах недвижимого имущества и их владельцах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС.

"Проект направлен на обеспечение максимального уровня актуализации информационных ресурсов, используемых для целей налогообложения недвижимости", - указали в пресс-службе. Новый формат информационного обмена позволит ведомствам проводить сверку данных за любой период. Итоги проекта, который проходит в ряде пилотных регионов, планируется подвести к концу года.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщила, что ФНС, Росреестр и муниципалитеты намерены заняться уточнением данных по земельным участкам, в отношении которых не начисляется налог. Таких участков в стране 800 тыс., при средней налоговой нагрузке на земельный участок в стране в 1,5 тыс. рублей и сроке налоговой давности в три года общая сумма доначислений по земельному налогу на подобные участки может составить 3,6 млрд рублей, отметило издание.

Росреестр передает в ФНС информацию по земельным объектам для целей налогообложения, напоминает "Коммерсантъ". Однако часть этих данных, по словам налоговиков, является "некондиционной". Например, в них может отсутствовать указание категории земли. Из-за этого для части участков невозможно определить налоговую базу и применить соответствующую ставку.

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