Переселение жильцов на проезде Дежнева в Москве стартовало по программе реновации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жильцы столичного района Южное Медведково начали переселяться по программе реновации в новые квартиры, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

"На северо-востоке Москвы, в районе Южное Медведково, началось переселение жильцов дома 22 корп. 3 на проезде Дежнева. С начала 2019 года - это третий в Южном Медведкове дом, жителям которого предлагают квартиры в новостройках по адресам: ул. Полярная, д. 1, корп. 2 и пр. Дежнева, д. 26", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это современные двух- и четырехсекционные жилые дома с нежилыми помещениями на первых этажах для размещения объектов соцкультбыта. В квартирах предусмотрена полная внутренняя отделка.

Всего в районе Южное Медведково в программу реновации включено 10 домов, жители четырех из них уже начали переселяться в новые квартиры.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается примерно одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 173 домов.