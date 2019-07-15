Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на 6% в первом полугодии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Число переходов прав собственности на жилье на основе договоров купли-продажи в Москве в первом полугодии 2019 года увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"Положительная динамика переходов прав по договорам купли-продажи жилья (+6%) зафиксирована в первом полугодии 2019 года к аналогичному периоду 2018 года - 72 тыс. 66 против 68 тыс. 212 соответственно", - говорится в сообщении.

В июне Росреестр по Москве зарегистрировал 11 тыс. сделок на вторичном рынке, что равняется уровню мая этого года. При этом по сравнению с июнем 2018 года показатель оказался ниже: годом ранее ведомство оформило 13 тыс. переходов прав собственности на основании договора купли-продажи (мены).

"Ажиотаж, вызванный снижением ипотеки и изменениями в законодательстве о долевом строительстве, сошел на нет. В конце 2018 - начале текущего года жители столицы реализовали отложенный спрос на квартиры и, при относительно низкой ставке по кредитам, вложили свои сбережения в недвижимость. Сейчас на фоне удорожания квартир и действующих ставок по кредитам москвичи не так охотно покупают жилье. Влияние на "вторичку" оказывает и первичный рынок, от ценовых колебаний которого зависит покупательский спрос. В связи с этим четкую картину на строительном рынке Москвы мы увидим в лучшем случае лишь к концу года", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.