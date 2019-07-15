Доходы Москвы от аренды городской недвижимости в 2019 году выросли более чем вдвое

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 560 объектов городской недвижимости в Москве арендовано на торгах в первом полугодии 2019 года. Доходы от этого составили 856 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатели первого полугодия 2018 года, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

"На 429 объектов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сдал город в аренду инвесторам посредством проведения торгов за два квартала 2019 года. Предприниматели арендовали 568 помещений общей площадью 82 тыс. кв. м на сумму 856,4 млн рублей. Для сравнения, в первом полугодии 2018 года на торгах по аренде было реализовано 139 объектов нежилого фонда на общую сумму 360,6 млн рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что за последний год существенно вырос процент реализации городской недвижимости: если в 2018 году было реализовано 57% объектов, выставляемых на торги, то сейчас процент реализации городской недвижимости приблизился к 80%. Рост реализации объектов на торгах по аренде связан с увеличением городских помещений, вовлекаемых в хозяйственный оборот.

"Если в 2017 году для выставления на торги Департамент городского имущества передал 522 комплекта лотовой документации, то в 2018 году эта цифра достигла 1011 объектов. Кроме того, увеличения реализации городских объектов на торгах удалось достичь и благодаря их повторному выставлению с 30-процентной скидкой", - приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Гамана.