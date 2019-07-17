Росреестр по Москве зафиксировал в июне рекордный спрос на новостройки

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве по итогам июня 2019 года зафиксировало рекордное за все годы число договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья - около 12 тыс., что превысило предыдущий рекорд, зафиксированный в ноябре 2018 года. Такой рост, связан, в первую очередь, с переходом застройщиков на счета эскроу, сообщила в среду пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

"В Москве в преддверии перехода строительного рынка на новую схему финансирования долевого строительства [во II квартале] в полтора раза увеличился спрос на первичном рынке жилья, достигнув в июне небывалого за все время числа зарегистрированных ДДУ - почти 12 тысяч. Это на 32% больше, чем в ноябре прошлого года, когда был зафиксирован прежний наивысший показатель по количеству договоров долевого участия в месячном выражении - чуть менее 9 тыс. Такой скачок, в том числе, вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на эскроу-счета. По итогам месяца около 50% от всех ДДУ были поданы юридическими лицами", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Во II квартале 2019 года зарегистрировано более 26,7 тыс. договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости, что на 35% больше, чем в I квартале текущего года (19 тыс. 803 ДДУ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новостройки во II квартале вырос в полтора раза - с 17 тыс. 988 ДДУ.

Значительный рост демонстрирует и рынок нежилой недвижимости. Так, с апреля по июнь зафиксировано более 6,9 тыс. договоров долевого участия, что на 21% больше, чем по итогам I квартала 2019 года (5 тыс. 748 ДДУ).

Всего с начала года Росреестр по Москве зарегистрировано более 59,2 тыс. ДДУ, что на 32% больше, чем за первое полугодие 2018 года.