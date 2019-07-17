ЦБ рекомендовал банкам активнее информировать граждан об условиях льготной ипотеки

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России отметил недостаточно высокий уровень осведомленности населения о госпрограмме льготной ипотеки и рекомендует банкам активнее информировать граждан об ее условиях. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным организациям - участникам государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам публиковать в специальном разделе на своих официальных сайтах информацию об условиях получения льготных кредитов, включая требования к заемщику и предмету залога", - говорится в пресс-релизе.

В частности, ЦБ предлагает банкам предоставлять информацию по программе в виде специальной памятки, а также проводить регулярное обучение кредитных специалистов. Помимо этого, кредитным организациям не рекомендовано инициативно предлагать клиентам дополнительные платные услуги, которые прямо не упомянуты в госпрограмме и могут увеличить стоимость обслуживания кредита, поскольку эта программа имеет высокую социальную значимость.