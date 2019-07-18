Обманутым дольщикам предложат работу в региональном фонде по достройке домов в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудниками фонда содействия долевому строительству Ленинградской области, который будет заниматься вопросами достройки несданных вовремя жилых домов, смогут стать сами обманутые дольщики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил строительному блоку правительства при формировании кадрового состава регионального фонда содействия долевому строительству отдавать предпочтение самим участникам долевого строительства при наличии соответствующей квалификации", - говорится в сообщении.

До 31 августа 2019 года в области планируется создать региональный фонд помощи дольщикам, который будет заниматься урегулированием обязательств застройщиков, которые попали под процедуру банкротства и не смогли сдать вовремя объекты. Штат фонда, который будет подчиняться региональному комитету по строительству, составит 16 человек.

В Ленинградской области девять проблемных объектов и около 2 тыс. обманутых дольщиков. Власти области ведут учет всех домов с нарушением сроков передачи квартир - в регионе более 30 контрольных объектов, по которым заключено свыше 12 тыс. договоров на покупку квартир.