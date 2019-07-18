ОНФ: десятки аварийных домов в Астрахани исключили из программы для хорошей отчетности

АСТРАХАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Десятки аварийных домов в Астраханской области, в которой после проверки строительной сферы возбудили более 40 уголовных дел, за последние годы были исключены из программы переселения, чтобы местные власти могли отчитаться о ее выполнении, сообщила в четверг ТАСС член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наиля Никитина. По словам местных общественников и депутатов, жители региона давно ждали решения этого вопроса, а исправить ситуацию может привлечение компетентных кадров в профильное министерство.

В среду СК возбудил в регионе 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве, после дополнительных проверок прокуратура сообщила о возбуждении 43 уголовных дел на чиновников и бизнесменов, к следователям доставили 22 подозреваемых. Пятерых из них в четверг суд арестовал, в том числе и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского и бывшего министра ЖКХ региона Сергея Кучумова. Их подозревают в незаконном использовании бюджетных средств, которые они предоставляли Фонду капитального ремонта многоквартирных домов региона для оплаты услуг фирмы "Социальные гарантии".

"У нас было значительно больше домов, которые относились к аварийному жилью, а потом, видимо, из-за того, что денег [на расселение всех аварийных домов] нет, часть исключили. Мы же любим отчитываться, а уже были неприятности в Астрахани несколько лет назад: не выполняли план [по программе переселения из ветхого жилья], потом вдруг оказалось, что все выполнено. Когда мы стали изучать, обнаружили, что многих домов уже нет в программе", - сказала Никитина.

Квартирный вопрос

Обыски и аресты в Астраханской области начались после рейда замгенпрокурора Андрея Кикотя. Он встретился с жителями Астрахани, Ахтубинска, ЗАТО Знаменск, Володарского, Икрянинского, Камызякского районов. По оценке Кикотя, в регионе самая неблагополучная ситуация с расселением аварийного жилья в Южном федеральном округе (ЮФО). 80% домов в этом регионе построены более 30 лет назад и имеют высокую степень износа, более 90% нуждаются в капитальном ремонте. При этом новое жилье возводится медленно, а новые квартиры часто хуже аварийных.