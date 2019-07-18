ОНФ: десятки аварийных домов в Астрахани исключили из программы для хорошей отчетности

АСТРАХАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Десятки аварийных домов в Астраханской области, в которой после проверки строительной сферы возбудили более 40 уголовных дел, за последние годы были исключены из программы переселения, чтобы местные власти могли отчитаться о ее выполнении, сообщила в четверг ТАСС член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наиля Никитина. По словам местных общественников и депутатов, жители региона давно ждали решения этого вопроса, а исправить ситуацию может привлечение компетентных кадров в профильное министерство.
В среду СК возбудил в регионе 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве, после дополнительных проверок прокуратура сообщила о возбуждении 43 уголовных дел на чиновников и бизнесменов, к следователям доставили 22 подозреваемых. Пятерых из них в четверг суд арестовал, в том числе и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского и бывшего министра ЖКХ региона Сергея Кучумова. Их подозревают в незаконном использовании бюджетных средств, которые они предоставляли Фонду капитального ремонта многоквартирных домов региона для оплаты услуг фирмы "Социальные гарантии".
"У нас было значительно больше домов, которые относились к аварийному жилью, а потом, видимо, из-за того, что денег [на расселение всех аварийных домов] нет, часть исключили. Мы же любим отчитываться, а уже были неприятности в Астрахани несколько лет назад: не выполняли план [по программе переселения из ветхого жилья], потом вдруг оказалось, что все выполнено. Когда мы стали изучать, обнаружили, что многих домов уже нет в программе", - сказала Никитина.
Квартирный вопрос
Обыски и аресты в Астраханской области начались после рейда замгенпрокурора Андрея Кикотя. Он встретился с жителями Астрахани, Ахтубинска, ЗАТО Знаменск, Володарского, Икрянинского, Камызякского районов. По оценке Кикотя, в регионе самая неблагополучная ситуация с расселением аварийного жилья в Южном федеральном округе (ЮФО). 80% домов в этом регионе построены более 30 лет назад и имеют высокую степень износа, более 90% нуждаются в капитальном ремонте. При этом новое жилье возводится медленно, а новые квартиры часто хуже аварийных.
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"Мы с 2016 года выезжали в районы, где жители писали жалобы на то, в какие дома их переселяют. Мы выезжали в село Икряное, где в низине построили несколько быстровозводимых домов без газа, хотя в селе есть газ, и переселили туда людей зимой, в начале декабря. Они говорили, что они жили в лучших условиях, чем те, в которые их переселили", - рассказала Никитина.
Жалобы поступали из Камызякского района, там ранее включенные в программу расселения ветхие дома были исключены из списка. "Мы заходили в дома, в которых нет крыши, там бабушки носят дрова с улицы, чтобы отапливать помещение. Мы обращались в органы власти - оказывается, эти дома раньше включали в аварийное жилье, а потом взяли и исключили", - отметила Никитина.
По словам депутата Госдумы от региона Олега Шеина, этой проблемой региональное отделение партии "Справедливая Россия" и местная организация "Союз погорельцев и жителей аварийного фонда" занимаются как минимум 15 лет. По его словам, было много обращений в прокуратуру, когда людей заставляли переезжать в плохо отремонтированные дома. "Яркий пример - это общежитие на 1-й Перевозной (улица в Астрахани), пятиэтажка. В этот дом было вложено 80 млн рублей, после чего люди пришли и увидели трещины в стенах, воду в подвале, висящие провода. Мы об этом говорили и писали, помогли людям написать исковое заявление в суд", - рассказал Шеин.
В Министерстве строительства и ЖКХ региона ТАСС пояснили, что решить проблему мешает статус домов и судебные разбирательства. Примерно треть ветхих домов, являются памятниками культуры, такие объекты невозможно признать аварийными и снести, их можно только ремонтировать.
Ревизия и компетентные кадры
Депутат Евгений Дунаев, член комитета по строительству и ЖКХ думы Астраханской области и заместитель председателя попечительского совета Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона, считает, что одна из причин сложившейся ситуации - неверная кадровая политика. "Ставились министры, не имеющие специального образования. Если туда приходит человек, не работавший в строительстве ни одного дня - о каком можно говорить исполнении законодательства?", - пояснил он ТАСС.
По мнению врио главы Астраханской области Андрея Бабушкина, кризис в строительной сфере говорит о необходимости пересмотра нормативных актов по ветхому и аварийному жилью, усиления контроля за этой сферой и привлечения компетентных кадров. В ближайшее время в регионе пройдет ревизия ветхого фонда и проведения капремонта домов, итоги этой работы подведут в октябре. По словам Бабушкина, власти рассчитывают к 2022 году ликвидировать почти 80% аварийного жилья, новые квартиры получат около 3 тыс. граждан.