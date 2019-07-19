Глава ДОМ.РФ рассказал Медведеву о возможностях снижения ставок по ипотеке

ГОРКИ, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с генеральным директором АО "ДОМ.РФ" Александром Плутником, который доложил о возможностях снижения ипотечных ставок.

"Конечно, самое важное, Дмитрий Анатольевич, что реализация таких мер поможет снизить ставку, - сказал Плутник. - Мы уверены, что можно выйти на показатели, установленные в указе, - 8% к 2024 году и ниже. Но за счет реализации специальных мер, которые мы предлагаем, - по нашему мнению, к 2024 году от реализации данной меры снижение ипотечной ставки будет от 0,5 до 1%".

По словам главы ДОМ.РФ, в прошлом году было выдано 1,5 млн ипотечных кредитов. Для того, чтобы выполнить задачу, поставленную президентом, придется выйти на показатели в 2,3 млн кредитов в год. "Только за пять месяцев текущего года прирост ипотечного портфеля составил порядка 20%. И сегодня общий объем портфеля - 7,5 трлн рублей", - уточнил Плутник.

По его мнению, необходимо создать специальные инструменты, которые будут снимать часть риска с банковской системы. "Это ипотечные ценные бумаги с поручительством ДОМ.РФ", - уточнил он, отметив, что Банком России приняты специальные решения по снижению так называемого риск-веса по этим бумагам, что позволяет банкам экономить капитал, превращая ипотечные кредиты на своем балансе в ипотечные ценные бумаги.

Таким образом, по словам Плутника, "банки получат возможность быстро оборачивать ипотечные кредиты, продавать их, сделать этот продукт ликвидным для рынка и в необходимый момент снимать с себя риск, продавать в рынок". "Соответственно, они этот риск не будут закладывать в ставку", - подчеркнул он.

Медведев подытожил, что это будет "очень хорошая, весомая добавка в работу над снижением ипотечной ставки".