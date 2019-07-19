Минстрой разработал концепции по тепло- и водоснабжению стратегии развития ЖКХ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ разработало и в ближайшее время опубликует на своем сайте концепции по тепло- и водоснабжению, которые входят в стратегию развития ЖКХ до 2035 года. Об этом в пятницу рассказала директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Светлана Никонова на Всероссийской конференции "Организационно-правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных домах".

"Часть документов [стратегии развития ЖКХ] уже вывешена на нашем сайте, часть будет поэтапно опубликовываться. Сейчас по направлению теплоснабжение уже сформирован концепт стратегии. Мы его обязательно вывесим на официальный сайт и проведем расширенное обсуждение в [рабочей] группе. По водоснабжению предварительно концепция разработана, и мы ее также будем выносить на расширенное обсуждение", - отметила она.

Кроме того, по словам Никоновой, Минстрой совместно с представителями управляющих и водоснабжающих организаций прорабатывает концепцию развития газоснабжения. Эксперты определили круг вопросов, в том числе по эксплуатации внутриквартирного газового оборудования, добавила она.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на главу Минстроя Владимира Якушева, проект стратегии развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства будет сформирован до 1 ноября 2019 года.

Стратегия развития ЖКХ до 2035 года будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, кадровой политике. Стратегия будет учитывать также отраслевые стратегии развития, нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Экология".