Госдума приняла закон о расширении ипотечного покрытия облигаций

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о включении прав требований, обеспеченных залогом прав по договорам участия в долевом строительстве, в ипотечное покрытие облигаций. Документ инициирован правительством РФ.

Для снижения рисков в отношении облигаций, в ипотечное покрытие которых будут включаться права требования дольщиков, документом устанавливается ряд требований. В частности, доля кредитов с залогом прав по договорам долевого участия в строительстве не может превышать 40% размера ипотечного покрытия, а отношение долга по кредиту к денежной оценке прав требования дольщика по договору - 80%.

Залогодателю также запрещается без согласия залогодержателя заменять предмет залога и отказываться в одностороннем порядке от исполнения договора участия в долевом строительстве или передавать права по нему другим лицам.

Вводимые законом изменения позволят банкам увеличить объемы ипотечного кредитования и снизить ставки за счет получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке, говорится в пояснительной записке.

Действующая редакция закона "Об ипотечных ценных бумагах" не предусматривает включение в ипотечное покрытие облигаций права требования по кредитам и займам, обеспеченным правами требования по договорам участия в долевом строительстве. По данным АО "ДОМ.РФ", доля кредитов, выданных для приобретения жилья на первичном рынке по договорам участия в долевом строительстве, которые не могут быть секьюритизированы до завершения строительства объектов, составляет в среднем 40% объема ипотечного кредитования, говорится в пояснительной записке к документу.

Также законом предусматривается, что облигации с ипотечным покрытием могут быть биржевыми облигациями. Биржа вправе присваивать идентификационные номера программам облигаций с ипотечным покрытием, а также всем выпускам облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, в том числе размещаемых путем закрытой подписки, если облигации хотя бы одного из таких выпусков размещаются путем открытой подписки и допускаются биржей к организованным торгам.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.