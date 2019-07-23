Число стартовых площадок для строительства домов по реновации в Москве увеличилось до 338

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Еще девять новых стартовых площадок включены в перечень для строительства домов в рамках программы реновации в Москве. Таким образом, их общее количество увеличилось до 338, сообщается во вторник в материалах пресс-службы мэрии к заседанию президиума правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы принял постановление <...> [которое] расширяет перечень стартовых площадок - кварталов (территорий), на которых планируется построить многоквартирные дома для переселения граждан по программе реновации. Решением правительства Москвы в указанный перечень включено девять новых площадок [на] 124,4 тыс. квадратных метров жилья, расположенных в семи районах Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что четыре из этих площадок - на Коровинском и Щелковском шоссе и на улицах Долгопрудная и Толбухина - располагаются на месте домов, расселяемых по программе реновации. Ожидается, что строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 20 домов (1,8 тыс. квартир) и предоставить комфортное жилье 4,5 тыс. москвичей.

В пресс-службе также отметили, что суммарная площадь жилья, которое можно построить на всех 338 стартовых площадках, составит 4,9 млн кв. м.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 173 домов.