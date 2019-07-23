В Минстрое заявили, что почти 60 млн кв.м жилья достроят без открытия счетов эскроу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 60 млн кв.м жилья, строящегося в России, будет завершено по старой схеме с прямым привлечением средств дольщиков. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на рабочем совещании по ценообразованию в сфере жилищного строительств в Госдуме.

"На 22 июля 627 разрешений на строительство в объеме 9,6 млн кв. м (это 373 застройщика) переведены на эскроу-счета <...> Порядка 3350 разрешений на строительство площадью 59,3 млн кв. м, это 1833 юридических лица, будут достраивать свои проекты по схеме с прямым привлечением средств граждан, но под жесточайшим контролем региона. Срок реализации таких проектов не превышает двух лет", - отметил Стасишин.

По словам заместителя министра, согласно данным единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в стадии строительства одномоментно находится 122 млн кв. м жилых помещений. На них действует более 8,6 тыс. разрешений на строительство, распределенных между почти 4 тыс. застройщиков.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.