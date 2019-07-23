Власти Петербурга заявили о двукратно завышенном показателе аварийного жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга считают, что показатель по аварийному жилью для города в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" завышен вдвое. Об этом сообщил на заседании во вторник председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

Согласно показателю национального проекта, в Петербурге к 2024 году должно быть расселено 434,3 тыс. кв. м аварийного жилья, из них в 2019 году уже расселено 433,7 кв. м.

"Почему мы ведем диалог с Минстроем в этой части, потому что линейный подход для всех субъектов не характеризует текущее состояние объемов аварийного жилья для Петербурга, показатель, по нашему мнению, в два раза завышен для города, он неэффективный в таких объемах", - сказал он.

Он добавил, что в рамках нацпроекта исторический центр города стоит выделить в отдельное направление.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.