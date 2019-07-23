ЦБ: меньше половины уполномоченных банков готовы предоставлять проектное финансирование

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Работать с застройщиками по проектному финансированию готовы 43 из 96 уполномоченных банков. Об этом сообщила директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Ирина Карпова на рабочем совещании по ценообразованию в сфере жилищного строительства в Госдуме.

"Из 96 банков, [включенных в перечень,] 53 сообщили, что финансовые операции с застройщикам не осуществляют и не планируют. У банка другая бизнес-модель […] На сайте мы публикуем перечень этих банков уже с отметкой о тех бизнес-решениях, которые они для себя приняли, и указываем банки, которые не готовы [предоставлять проектное финансирование]", - отметила Карпова.

По ее словам, в список 96 финансовых организаций также включены банки с заниженным рейтингом (BBB-). При этом восемь кредитных организаций из вновь включенных сообщили, что они готовятся и планируют предоставлять проектное финансирование застройщикам, сказала Карпова.

Также Банк России разработал механизм исключения банка из перечня уполномоченных. "Один из банков, который был включен в перечень на 1 июня, 1 июля уже в него не попал. [У него] рейтинг был понижен", - добавила Карпова.

На сегодня по информации восьми банков открыто почти 5,3 тыс. счетов эскроу, рассказала Карпова. Из них 6 банков заключили 220 кредитных договоров на сумму порядка 147 млрд рублей.

По данным на 15 июля, 22 уполномоченных банка получили чуть более 2 тыс. заявок от застройщиков на предоставление проектного финансирования в 76 субъектах, сказала Карпова. Основная доля заявок приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Из девяти субъектов не поступило ни одной заявки от застройщиков.