Дума поддержала во II чтении выплату компенсаций добросовестным приобретателям жилья

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект о выплате компенсаций добросовестным приобретателям жилья, которое было изъято у них по решению суда из-за того, что предыдущие сделки с ним были совершены с нарушениями закона.

Как пояснил журналистам глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, согласно действующим положениям Гражданского кодекса, такая недвижимость может быть истребована в судебном порядке из чужого незаконного владения, "например, у наследников или покупателей злоумышленника, который приобрел недвижимость незаконно". "Однако если речь идет об истребовании жилья, то очень важно предусмотреть дополнительные меры по защите имущественных прав добросовестных граждан, чтобы, лишившись жилья, они не оказались на улице", - отметил Крашенинников.

Законопроектом предлагается закрепить правило о выплате денежной компенсации добросовестным владельцам жилья, у которых оно было истребовано судом. Компенсация будет выплачиваться государством в размере суммы реального ущерба, либо исходя из кадастровой стоимости истребованной недвижимости по выбору правообладателя.

Со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что будущий закон "будет иметь обратную силу". "Обратиться в суд с требованием выплатить компенсацию смогут и те, кто лишился жилья до 1 января 2020 года. Именно с этой даты новый закон будет действовать", - пояснил он.

"Законопроект был внесен во исполнение решения Конституционного суда в 2016 году. Мы сделали все для того, чтобы выйти на его принятие", - подчеркнул председатель Госдумы. Он также заметил, что данная инициатива поможет урегулировать ситуацию для добросовестных приобретателей порядка 36 тыс. квартир, о проблемном прошлом которых известно сегодня.