Многодетные семьи Липецкой области могут получить до 1,4 млн рублей на строительство жилья

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Многодетные семьи Липецкой области, получившие бесплатные земельные участки, смогут оформить социальную выплату в размере до 1,4 млн рублей на строительство жилья. Соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение 1 августа, сообщили в пресс-службе Липецкого областного Совета депутатов.

"Семьи Липецкой области, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, будут иметь право на выплаты от 810 тыс. рублей до 1,4 млн рублей в зависимости от количества детей на строительство жилья на предоставленных им земельных участках", - сказали в пресс-службе.

Соответствующую поправку планируется внести в закон "О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья".

"Надеемся, что принимаемый законопроект простимулирует более интенсивное освоение этих участков и строительство индивидуального жилья. Еще один важный момент - обеспечение этих участков инфраструктурой. Эти вопросы тоже решаются", - сообщил председатель Липецкого областного совета депутатов Павел Путилин.

В пресс-службе отметили, что семьи также должны иметь совокупный доход, позволяющий получить ипотечный кредит, если стоимость жилья превышает размер социальной выплаты.

"Заявление на участие в программе можно будет подать до 1 января 2022 года, на выплаты смогут претендовать и те, кто уже построил жилье", - добавили в пресс-службе.

По информации администрации региона, уже около 25 многодетных семей выразили желание получить финансовую помощь на строительство жилья, на эти цели из областного бюджета планируется направить 25 млн рублей. Всего по Липецкой области многодетным семьям было выделено более 8 тыс. земельных участков.