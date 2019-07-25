Дума ввела компенсации за изъятые судом квартиры, приобретенные у мошенников

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект о выплате компенсаций добросовестным приобретателям жилья, которое было изъято у них по решению суда из-за того, что предыдущие сделки с ним были совершены с нарушениями закона.

Нормы Гражданского кодекса предусматривают, что такая недвижимость может быть истребована в судебном порядке у добросовестных наследников и покупателей, получивших ее от злоумышленников, которым она досталась незаконным путем. Как отметил ранее глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, "если речь идет об истребовании жилья, то очень важно предусмотреть дополнительные меры по защите имущественных прав добросовестных граждан, чтобы, лишившись жилья, они не оказались на улице".

Теперь законом закрепляется правило о выплате однократной денежной компенсации добросовестным владельцам жилья, у которых оно было истребовано судом. Компенсация будет выплачиваться из государственной казны в размере суммы реального ущерба, либо исходя из кадастровой стоимости истребованной недвижимости по выбору правообладателя после вступления в законную силу судебного акта об истребовании. Для получения компенсации пострадавшему нужно будет подать соответствующий иск, сумма может быть перечислена ему только на основании вступившего в силу судебного решения.

Со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что закон "будет иметь обратную силу". Обратиться в суд с требованием выплатить компенсацию "смогут и те, кто лишился жилья до 1 января 2020 года, именно с этой даты новый закон будет действовать", пояснил он.

Законопроект был внесен "во исполнение решения Конституционного суда в 2016 году, мы сделали все для того, чтобы выйти на его принятие", подчеркнул председатель Госдумы. Он также заметил, что данная инициатива поможет урегулировать ситуацию для добросовестных приобретателей порядка 36 тыс. квартир, о проблемном прошлом которых известно сегодня.