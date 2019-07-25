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Шойгу проверил ход строительства пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге

Занятия в учебном заведении должны начаться в сентябре этого года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в четверг проверил ход строительства в Санкт-Петербурге филиала пансиона воспитанниц Минобороны.

Министру доложили, что обустройство инфраструктуры пансиона практически завершено, и в сентябре 240 воспитанниц первого набора, приехавших со всех уголков страны, приступят здесь к занятиям.

Филиал на 560 мест строится на острове Бычий. Вместе с Шойгу объект осмотрел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее Шойгу проверил готовность личного состава и кораблей к Главному военно-морскому параду, который пройдет 28 июля - в День Военно-морского флота России. В четверг в Санкт-Петербурге состоялась генеральная репетиция парада.

Пансион воспитанниц Минобороны России был создан в 2008 году на основании распоряжения правительства РФ и приказа министра обороны в Москве. Это единственное женское довузовское учебное заведение Минобороны РФ. Последние шесть лет он входит в топ-100 лучших школ России. Планируется, что 1 сентября филиал пансиона будет открыт в Санкт-Петербурге.

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Беглов, Александр ДмитриевичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияСанкт-Петербург
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