Шойгу проверил ход строительства пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в четверг проверил ход строительства в Санкт-Петербурге филиала пансиона воспитанниц Минобороны.

Министру доложили, что обустройство инфраструктуры пансиона практически завершено, и в сентябре 240 воспитанниц первого набора, приехавших со всех уголков страны, приступят здесь к занятиям.

Филиал на 560 мест строится на острове Бычий. Вместе с Шойгу объект осмотрел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее Шойгу проверил готовность личного состава и кораблей к Главному военно-морскому параду, который пройдет 28 июля - в День Военно-морского флота России. В четверг в Санкт-Петербурге состоялась генеральная репетиция парада.

Пансион воспитанниц Минобороны России был создан в 2008 году на основании распоряжения правительства РФ и приказа министра обороны в Москве. Это единственное женское довузовское учебное заведение Минобороны РФ. Последние шесть лет он входит в топ-100 лучших школ России. Планируется, что 1 сентября филиал пансиона будет открыт в Санкт-Петербурге.