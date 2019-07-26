Парламентарии готовят отдельный проект по изъятию земель с жильем для госнужд

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Парламентарии разрабатывают законопроект по вопросу изъятия земельных участков с находящимися на них жилыми домами для государственных и муниципальных нужд, который был исключен из закона о возможности включения в границы территорий комплексного и устойчивого развития земельных участков из государственной и муниципальной собственности. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил данный закон. Согласно тексту документа, в проект развивающихся территорий могут быть включены участки, на которые не распространяются права третьих лиц. При этом данные участки должны примыкать к территориям, включенным в проект по комплексному и устойчивому развитию.

"В первом чтении в данном законопроекте была статья об изъятии земельных участков для муниципальных и государственных нужд. После рассмотрения в первом чтении данную норму убрали, предлагается данную норму отдельно рассматривать, чтобы в этом законе ее не было. Мы готовим в осеннюю сессию отдельно предложение по изъятию земельных участков в пользу муниципальных и государственных нужд", - сказал Шевченко.

Документ изначально вызвал дискуссию в обществе в связи с тем, что в первоначальной своей версии предусматривал "возможность изъятия для муниципальных нужд" земельных участков, на которых расположено аварийное или подлежащее сносу жилье, многоквартирные дома, снос которых предусмотрен муниципальными адресными программами. Было предусмотрено и изъятие объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих исключительно данные дома, так как необходимость в них отпадает.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев на заседании нижней палаты заверил, что все положения об изъятиях были исключены из проекта закона.