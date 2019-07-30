Исследование: россияне снизили цены на продаваемые земельные участки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средняя цена выставленных на продажу земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России снизилась на 3,3% и достигла 87,7 тыс. рублей за сотку во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена снижена в 15 из 25 рассматриваемых регионов страны, говорится в исследовании "Avito Недвижимость".

"Стоимость земельных участков падает по всей России. За год средняя цена за сотку в стране преодолела отметку в 90 тыс. рублей, снизившись на 3,3% - до 87 681 рублей. Наибольшее снижение ценника произошло в Нижегородской области (-6,9%). В 18 из рассматриваемых регионов земля продавалась ниже общероссийского уровня", - отмечается в исследовании.

За этот же период на 11% выросло число россиян, желающих продать земельный участок под ИЖС, при этом спрос на земли вырос на 1,5%, отмечают эксперты "Avito Недвижимость". На земельные участки под ИЖС приходится 38% от общего числа объявлений на портале. Они уступают только объявлениям о продаже домов (42,1% предложений). В структуре спроса земля занимает третье место (14,9%), второе - у дач (20,4%), первое - у домов (55,6%).

Кроме того, в исследовании говорится, что самая дорогая земля под ИЖС продается в южных регионах РФ. Первое место занимает Ростовская область, где средняя цена за сотку достигает 234 тыс. рублей, второе место у Краснодарского края со средней ценой в 211 тыс. рублей за сотку, на третьем месте Крым - 201 тыс. рублей за сотку.

В исследовании проанализировали 680 тыс. активных объявлений о продаже земельных участков по России, добавляют в пресс-службе Avito. На сегодня на портале размещено более 260 тыс. объявлений о продаже земли под ИЖС.