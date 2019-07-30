Число консультационных центров по дачной амнистии в Подмосковье увеличится до 48

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Московской области увеличат число консультационных центров по вопросам дачной амнистии при многофункциональных центрах госуслуг с 32 до 48 до конца года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Московского областного бюро технической инвентаризации (МОБТИ) Роман Ларин.

"Мы открыли 32 консультационных центра. Завтра откроем около метро "Мякинино", что очень удобно для жителей Москвы, потому что он находится в непосредственной близости от метро. И дальше будем открывать, до конца года запланировано, [что сеть таких центров будет состоять из] 48 центров. Они работают по времени работы МФЦ. С 10 утра и до 10 вечера семь дней в неделю", - сказал глава бюро.

Консультации проводят сотрудники БТИ при МФЦ. Предполагается, что работать они будут бессрочно, пока есть вопросы со стороны дачников. Работа направлена на разъяснение процедуры оформления дачных домов, а также вопросы получения лицензий на скважины для колодцев и другие сопутствующие вопросы, отметил Ларин.

Касаясь необходимости восстановления упрощенного порядка регистрации домов по дачной амнистии после завершения прежней, которая закончилась 1 марта 2019 года после 13 лет существования, заместитель министра имущественных отношений области Юрий Лавряков отметил, что уведомительный порядок, пришедший на смену упрощенному, оказался сложным для многих владельцев недвижимости. "Законодатель не учел, <...> что много зон ограничений: аэропортов, водоохранных, которые требовали дополнительных согласований, и на них уходило время", - пояснил он. Таким образом, многие не успели уложиться в сроки прежней амнистии.

"Мы выходили с инициативой [на федеральный уровень], чтобы дать один-два года, чтобы люди могли зарегистрировать те дома, которые ранее были построены. При этом чтобы упрощенный порядок распространился и на ИЖС (земли индивидуального жилищного строительства - прим. ТАСС)", - сказал Лавряков.

О новой дачной амнистии

Совет Федерации 26 июля одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Депутатский проект первоначально предлагал продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года, однако по итогам переговоров с кабмином этот срок был сокращен на год, до марта 2021 года. Такой срок был признан достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость.

Закон также делает бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ (ее действие истекало 1 марта 2020 года). Кроме того, он продлевает до 1 марта 2022 года для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности. Эта норма должна была окончить действие 31 декабря 2020 года.

Документ также решает проблемы оформления земельных участков под многоквартирными домами.

Прежняя "дачная амнистия" действовала 13 лет и завершилась 1 марта этого года. Она предполагала упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств и подобных типах земель посредством составления кадастровым инженером технического плана, а также по иной схеме с получением разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на землях под индивидуальное жилищное строительство.