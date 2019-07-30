Рабочая группа по дольщикам отмечает рост числа жалоб на отказы в страховых выплатах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Рост количества обращений обманутых дольщиков из-за отказов в страховых выплатах фиксирует рабочая группа "Единой России" по защите прав дольщиков. Об этом говорится в сообщении рабочей группы, разосланном во вторник.

"Несмотря на нормы законодательства, в рабочую группу на регулярной основе поступают обращения граждан с просьбой разобраться в участившихся случаях отказов страховщиков в выплатах по наступившим страховым случаям", - сказал руководитель рабочей группы, депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, особое внимание рабочая группа по защите прав дольщиков уделит трем страховщикам гражданской ответственности застройщиков: компании "Проминстрах", СК "Респект" и САО "ВСК". После отзыва лицензии СК "Респект" в компании была введена временная администрация ЦБ РФ. Контроль за деятельностью страховщика возьмет рабочая группа.

Кроме того, рабочая группа "Единой России" направила официальные запросы в правоохранительные органы, прокуратуру и ЦБ РФ, добавил Якубовский. Речь идет о проверке действий компании "Проминстрах", страховавшей ответственность застройщиков в Ярославской области.

Страховщики ответственности застройщиков за все время работы соответствующего закона (с 1 января 2014 года до конца 2018 года) собрали с застройщиков 57 млрд рублей премии, выплатили дольщикам обанкротившихся застройщиков 2 млрд рублей, сообщали ранее в ЦБ. Страхование ответственности застройщиков было признано неработающим механизмом защиты прав дольщиков и заменено на фонд защиты прав дольщиков, формирующийся из отчислений застройщиков.

19 июня Госдума приняла закон, предусматривающий передачу обязательств и премии за неистекший период страхования ответственности застройщиков от страховщиков в фонд дольщиков. Всероссийский союз страховщиков ранее оценивал сумму подлежащих передаче премий примерно в 15 млрд рублей, причем более 50% этих денег приходится на компанию "Респект", которая была лидером сегмента, но в мае 2019 года лишилась лицензии за систематические отказы и задержки в выплатах.