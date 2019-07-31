Строительство дома на 160 квартир для обманутых дольщиков завершили в Липецке

ЛИПЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Строители в Липецке сдали под заселение проблемный жилой дом на 160 квартир, который начали возводить в 2011 году. Об этом сообщил в среду временный исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

"Сегодня мы сдаем еще один дом в областном центре", - сказал он на встрече с обманутыми дольщиками.

Речь идет о доме на улице Фрунзе-Неделина. Теперь дольщикам предстоит подписать акты приема своих квартир, после чего они смогут в них заселяться.

Артамонов отметил, что информация о каждом проблемном доме доступна на его персональном сайте врио губернатора, там же представлена онлайн-трансляция строительства и график встреч должностных лиц с инициативными группами дольщиков.

Он подчеркнул, что на подавляющем большинстве проблемных объектов работы идут по ранее утвержденному графику.

В пресс-службе областной администрации ТАСС сообщили, что в списке проблемных числится 18 строящихся жилых домов. Помимо регулярных встреч с инициативными группами дольщиков власти региона открыли горячую линию, специалисты которой могут предоставить жителям информацию о том или ином проблемном объекте.