Специальный фонд займется защитой прав дольщиков в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Защитой прав обманутых дольщиков жилищного строительства в Липецкой области займется специальный региональный фонд, сообщил в четверг ТАСС председатель Липецкого областного совета депутатов Павел Путилин.

"Сегодня в нашей области создается региональный фонд для решения проблем обманутых дольщиков. На эти цели из областного бюджета выделяется 300 млн рублей. Деньги мы предусматриваем на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, ожидаем получить еще более 800 млн рублей", - сказал Путилин.

Средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов. Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который предполагает создание региональных фондов по достройке проблемных объектов, а также закон о передаче страховщиками премий по страхованию застройщиков в фонд дольщиков.

"За счет средств фонда в первую очередь будут решаться проблемы дольщиков самого сложного для нашего региона объекта - это долгострой на улице 50 лет НЛМК", - уточнил Путилин.

Информация о каждом проблемном доме в Липецкой области доступна на персональном сайте врио губернатора региона Игоря Артамонова, там же представлена онлайн-трансляция строительства и график встреч должностных лиц с инициативными группами дольщиков. Кроме того, в Липецкой области работает горячая линия, специалисты которой могут предоставить жителям информацию о том или ином проблемном объекте.