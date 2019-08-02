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Аварийный дом на границе России и Литвы в Калининградской области расселят в 2020 году

На эти цели потребуется более 50 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Жильцов аварийного дома в городе Советске Калининградской области, который после распада СССР оказался на территории международного пункта пропуска российско-литовской границы, переселят в 2020 году, сообщил в пятницу после рабочей поездки в Советск губернатор региона Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

Дом конца XIX - начала XX века находится по адресу ул. Базарная, 1-3. Он с трех сторон окружен территорией пограничного пункта пропуска.

"Сегодня мы приняли решение о расселении [дома], средства предусмотрим уже в осенних бюджетных поправках, заложив их на 2020 год, что даст возможность провести торги в текущем году и в начале следующего года предоставить новые квартиры жителям", - написал Алиханов.

Как пояснил ТАСС глава администрации Советска Николай Воищев, 76 жильцам предоставят квартиры в других домах города по программе расселения аварийного жилья. "Средства выделяет областной бюджет. Дома, в которых люди смогут уже в 2020 году получить квартиры, в городе есть, строятся", - сказал он. По его словам, расселение потребует в общей сложности более 50 млн рублей.

Советск - второй по числу жителей город Калининградской области. Расположен у слияния рек Тыльжи и Немана, соединен с литовским берегом мостом королевы Луизы через таможенный терминал. На литовском берегу напротив Советска находится город Панямуне.

Теги
ЛитваРоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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