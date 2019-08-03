Каждая пятая семья в программе реновации Москвы хочет взять ипотеку

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Каждая пятая семья из тех, кто вошел в программу реновации Москвы, планирует взять ипотеку, чтобы увеличить площадь своего жилья. Об этом в субботу сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"По состоянию на начало августа Московский фонд реновации уже оформил 333 договора из 379 поступивших. При этом превалирующее большинство желающих переселиться в жилье с большим количеством комнат намерены использовать собственные средства, а каждая пятая семья планирует воспользоваться ипотечными кредитами", - процитировали в сообщении руководителя департамента Сергея Левкина. По его словам, с банками уже заключены 52 договора.

Среди популярных причин расширения жилья в ведомстве перечислили желание семей разъехаться, получить отдельные комнаты. Департамент напомнил, что участникам программы предоставляется скидка 10% на покупку жилья в рамках реновации.

"Стоимость жилья в новостройках выше, чем в расселяемых домах, примерно на 30%. В случае докупки комнат с гарантированной 10% скидкой житель получает неплохой актив, который можно в дальнейшем продать по большей цене или разменять", - сказал он.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.