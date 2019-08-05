Цены на новостройки в Новой Москве увеличились за год на 18%

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы с июля 2018 года по июль 2019 года увеличилась на 18%. При этом рост цен относительно июня этого года составил 1,2%, сообщила в понедельник пресс-служба агентства недвижимости "Бон Тон".

"Аналитики агентства недвижимости "Бон Тон" зафиксировали рост цены на первичном рынке Новой Москвы. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы составила практически 123 тыс. рублей. По сравнению с июлем прошлого года средний уровень цен увеличился на 18%, а относительно прошлого месяца - на 1,2%. Что касается классов жилья, то в зависимости от сегмента годовой прирост составил от 18,1% до 20,4%", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, приведенной в сообщении, самые высокие цены - в поселении Сосенское (127 тыс. рублей за квадратный метр). Немного отстает Московский, где стоимость квадратного метра достигла 126 тыс. рублей. Сильнее всего цена "первички" относительно июня выросла в поселении Филимонковское. Увеличение составило 3,4%. В самых дорогих местах наблюдался прирост на уровне 1-1,6%.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра среди студий на первичном рынке Новомосковского административного округа в июле увеличилась на 6,5 тыс. рублей, или 4,6%, по сравнению с июньской ценой. Однокомнатные квартиры подорожали на 2,4%, или почти на 3,3 тыс. рублей (до 138,6 тыс. рублей за квадратного метра). Двухкомнатные варианты европланировки показали прирост на 3,5%, или 4,6 тыс. рублей.

"Если рассматривать ситуацию в разрезе стоимости предложения (бюджета покупки), то в лидерах снова студии (на 4,7% до 4,1 млн рублей), "евродвушки" (на 3,5% до 5,9 млн рублей) и однокомнатные квартиры (на 2% до 5,2 млн рублей)", - отмечается в сообщении.