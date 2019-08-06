Росреестр не считает, что закон о правилах для электронной подписи сдерживает цифровизацию

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Закон о защите граждан от мошеннических действий с недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, не сдерживает цифровизацию, сообщила во вторник пресс-служба Росреестра.

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, 2 августа. Согласно документу, передать права на недвижимость физлица на основании заявления, поданного в электронной форме, можно будет, если собственник заранее уведомил об этом Росреестр в виде бумажного заявления.

"При принятии закона основная сложность была в поиске баланса между степенью защиты прав граждан на их имущество и задачей не сдерживать цифровизацию на рынке недвижимости. Так, закон сохраняет все возможности подачи электронных пакетов от кредитных организаций без внесения в реестр недвижимости специальной отметки на основании заявления собственника. Таким образом, его действие не будет распространяться на популярные цифровые проекты, такие как электронная ипотека", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития РФ - руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.

Пресс-служба отмечает, что, согласно закону, внесение отметки в реестр недвижимости также не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде.

В остальных случаях, если гражданин допускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, то об этом он должен отдельно подать заявление в Росреестр в бумажной форме. "При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна", - подчеркивается в сообщении.