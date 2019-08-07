ПИК и ВТБ заключили сделку по проектному финансированию на строительство 600 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставит проектное финансирование двум проектам девелопера ГК "ПИК" общей площадью более 600 тыс. кв. м, сообщила в среду пресс-служба компании.

"ПИК и банк ВТБ подписали соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации двух проектов - "Бунинские луга" и Green Park - с использованием счетов эскроу. Открытые кредитные линии позволят осуществить строительство жилья площадью более 600 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Сумма сделки не разглашается, отметили в пресс-службе ГК "ПИК". По словам первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, это крупнейшая сделка для банка по финансированию проекта застройщика по смешанной схеме. Ряд очередей проекта реализуется за счет средств дольщиков, новые очереди строятся с помощью проектного кредита.

В октябре 2018 года ГК "ПИК" заключила с банком ВТБ первое соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации строительства ЖК "Дмитровский Парк" на сумму 19,9 млрд рублей.

Жилой комплекс "Бунинские луга" должен быть построен в Новой Москве в 2025 году. ЖК Green park на северо-востоке Москвы около станций метро "Ботанический сад" и "Отрадное" построят в 2023 году.

О компании

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России. Специализация застройщика - жилье экономического класса.

По решению правительства РФ группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, ПИК в настоящее время является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства с показателем 7,4 млн кв. м.

О проектном финансировании

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ, утвержденным правительством РФ.