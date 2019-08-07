Ленобласть обратится в фонд защиты дольщиков для достройки ЖК "Ленинградская перспектива"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют обратиться в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" для получения софинансирования достройки жилого комплекса (ЖК) "Ленинградская перспектива", который возводится с 2013 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

По предварительной оценке института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, ориентировочная сумма для завершения строительства ЖК составляет 7,3 млрд рублей: 3,1 млрд рублей на первую очередь и 4,2 млрд рублей - на вторую. Застройщиком первой очереди является компания "ЛенСпецСтрой", второй - "ЛенОблСтрой", в комплексе 2 495 человек купили 1089 квартир. В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте не ведутся.

"Администрацией Ленинградской области подготовлено письмо в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" с просьбой инициировать в отношении ООО "ЛенСпецСтрой" процедуру банкротства. Завершение строительства ЖК предлагается путем софинансирования из бюджета Ленинградской области и средств "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства", - говорится в сообщении.

Всего в Ленинградской области в первом полугодии 2019 года введены в эксплуатацию десять многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначальных сроков, где квартиры должны получить более 2 тыс. человек. В этом году планируется ввести еще 12 таких домов с квартирами на 3,9 тыс. человек.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщал, что наибольшее число обманутых дольщиков зарегистрировано в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае. Власти Ленинградской области разработали схему по достройке проблемных объектов - их завершением занимаются две организации - АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" (ДКРТ ЛО) и Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК). Также для достройки объектов власти региона привлекают частных инвесторов.