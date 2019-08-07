Первым проектом фонда дольщиков Ленобласти станет завершение долгостроя ЖК "Шотландия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Проблемный жилой комплекс "Шотландия", строящийся в Агалатове Ленинградской области с 2015 года, станет первым проектом, возведение которого завершит региональный фонд помощи пострадавшим участникам долевого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области в среду.

Жилой комплекс "Шотландия" с 2015 года возводит компания ООО "СК Навис". Строительство двух наиболее готовых корпусов оценивается в 80 млн рублей, их ввод в эксплуатацию обеспечит квартирами около 100 дольщиков.

"Первый проблемный объект, который будет достроен по схеме софинансирования госкомпании "ДОМ.РФ" и бюджета Ленинградской области, - первая очередь ЖК "Шотландия" в Агалатове, которую бросил застройщик "Навис". Дома будут достроены региональным фондом помощи обманутым дольщикам", - говорится в сообщении.

Долгострой в среду посетили заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор "ДОМ.РФ" Александр Плутник. Мутко поручил властям региона и конкурсному управляющему начать стройку до конца ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область создает собственный региональный фонд помощи дольщикам. Постановление о его создании подписал губернатор Александр Дрозденко в конце в июле, власти заявили, что 9 августа будут готовы документы о регистрации фонда. В регионе официально признано девять проблемных объектов долевого строительства и около 2 тыс. обманутых дольщиков.