Исследование: квартиры-студии в России дорожают быстрее многокомнатных квартир

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Квадратный метр в квартирах-студиях подорожал в России на 15% за второй квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом первичная недвижимость подорожала на 11%, вторичная - на 8%, говорится в исследовании "Авито Недвижимость" в пятницу.

"За год квадратный метр в студиях подорожал на 15,2% и достиг 78 тыс. рублей. Самые дорогие варианты представлены в Московской и Ленинградской областях, а также в Крыму. Стоимость увеличилась в каждом из 26 исследованных регионов, максимально - в Краснодарском крае (21,6%)", - говорится в сообщении.

В частности, в Ленинградской области студии продавались в среднем за 87,6 тыс. рублей за кв. м, в Крыму - за 91,9 тыс. рублей за кв. м, в Московской области - 97,4 тыс. рублей за кв. м. Средняя цена студии в России, по данным экспертов, составила более 2,2 млн рублей, что дороже почти на 13%, чем годом ранее. В регионах самые дорогие студии можно купить в Крыму - в среднем за 3,6 млн рублей, при этом цена в субъекте за год снизилась почти на 5%. Наибольший рост среди исследуемых регионов зафиксирован в Ярославской области, где такие квартиры подорожали почти на 58% - до средней цены в 2,6 млн рублей.

В Москве из-за уменьшения площади студий цена на такие квартиры снизилась на 11%. При этом в среднем за студию в столице нужно заплатить 5 млн рублей или 183 тыс. рублей за кв. м. В Санкт-Петербурге за год цена выросла почти на 5% и достигла в среднем 2,9 млн рублей за студию или 113 тыс. рублей за кв. м.

По словам управляющего директора "Авито Недвижимость" Ивана Дубровина, застройщики постепенно сокращают площадь студий, чтобы не допустить слишком высокого роста цен. По данным портала, предложение студий выросло почти на 8%, спрос - на 2% за этот же период.

Эксперты "Авито Недвижимость" проанализировали студии как на первичном, так и вторичном рынке недвижимости. Под категорию студий попадают квартиры с небольшим метражом, в которых отсутствуют внутренние перегородки между кухней и жилыми комнатами.