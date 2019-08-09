Сбербанк на следующей неделе снизит ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сбербанка на следующей неделе планирует снизить ставки по ипотеке с государственной поддержкой для семей с детьми. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя банка Александр Ведяхин.

"В конце июня я уже говорил, что Сбербанк находится в плотном контакте с Минфином и обсуждает, как исполнить поручение, которое дал президент России [Владимир Путин] в ходе прямой линии по льготной ипотеке для многодетных, и это решение уже созрело. На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности, по ипотечным продуктам с господдержкой", - сказал он.

Так, по ипотеке для семей с детьми ставка составит 5%, от ранее установленной в 6%, уточнил Ведяхин.

Согласно программе "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми", принятой в конце 2017 года, семьи, воспитывающие детей, могут оформить жилищный кредит под 6% годовых. В июле 2019 года Путин попросил кабинет министров и Банк России мониторить ситуацию с предоставлением ипотеки с субсидированной ставкой.