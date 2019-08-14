Сбербанк прогнозирует, что ипотечные ставки могут достичь 6%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Средняя ставка по ипотеке в России может приблизиться к отметке 6% в случае, если Банк России успешно завершит работу по снижению инфляции. Об этом говорится в исследовании Сбербанка "Есть ли "пузырь" на рынке потребительского кредитования?".

"Если Банк России успешно завершит программу снижения инфляции, ипотечные ставки, конечно, опустятся существенно ниже - ближе к 6%, адаптировавшись к новому уровню инфляционных ожиданий", - отмечается в исследовании.

При этом в Сбербанке отмечают, что сейчас ставки по долгосрочным кредитам продолжают оставаться высокими только в реальном выражении, когда как в номинальном выражении они рекордно низкие.

В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок. Она отмечала, что ипотечная ставка может быть около 7-8%.

Об МФО

В исследовании Сбербанка также говорится, что меры ЦБ по сдерживанию темпов роста потребительского кредитования выдавливают самые мелкие и дорогие кредиты в сектор микрофинансовых организаций (МФО). "Давление регулятора на банки выдавило высокомаржинальное кредитование в МФО - намного менее регулируемый и прозрачный сегмент, где быстро нарастает закредитованность заемщиков", - говорится в материале.

Авторы исследования отмечают заметный рост доли МФО по числу выданных кредитов. Сейчас 5% заемщиков имеют кредиты МФО, но не имеют кредитов банков, три года назад их было всего 1,5%, при этом число заемщиков банков, которые получили еще и кредит МФО, выросло до 7% против 3% в 2015 году. Доля МФО в выдачах кредитов, учитывая их малый размер, выросла до 40% в 2018 году. В 2019 году она составляет 38,2%.