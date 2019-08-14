Глава Минстроя: Россия готова перенимать японский опыт в области градостроительства

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Российские специалисты будут перенимать опыт японских коллег в области градостроительства и цифровизации. Об этом в среду в Токио заявил журналистам глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев по итогам своего визита в Японию.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонней встречи с парламентским вице-министром государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Масаси Адати. "В рамках двусторонней встречи мы договорились, что представители японской стороны предметно нам покажут, как у них сегодня формируется градостроительная политика. Какие необходимо пройти процедуры, чтобы построить здание в Токио, как они вообще понимают, нужно это здание или нет, можно его строить или нельзя". - рассказал Якушев. Глава ведомства также подчеркнул, что российская сторона "признает серьезный опыт японской стороны в области цифровизации строительства, и готова перенимать его". Он отметил, что в рамках двустороннего взаимодействия планируется организовать поездки по обмену опытом между российскими и японскими специалистами.

Российско-японский Меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды с целью создания умных городов был подписан Министерством строительства и ЖКХ РФ и Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в прошлом году. В рамках двустороннего сотрудничества по этому направлению был реализован, в частности, проект по внедрению японских технологий умных светофоров в Воронеже, направленный на ликвидацию дорожных заторов. Также между Россией и Японией действует совместная рабочая группа по вопросам развития городской среды и реализации проекта "Умный город".

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей. Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта субъекты РФ разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".