Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы в июле выросло на 14%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве по итогам июля 2019 года увеличилось на 14%, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Росреестра.

"В июле Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12,56 тыс. перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 14% выше показателя июня (11,01 тыс.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это наивысший показатель за последние пять лет. В июле прошлого года число сделок увеличилось всего на 2%. Однако в годовом исчислении число сделок в июле 2019 года на 5% ниже аналогичного месяца прошлого года (13,27 тыс.). Всего с начала 2019 года в Москве число сделок на вторичном рынке жилья выросло на 4% - до 84,63 тыс.

"Снижение темпов роста цен на вторичном рынке и переход первичного рынка на проектное финансирование не могли не отразиться на показателях купли-продажи жилья в Москве. После небольшого затишья в мае-июне, мы наблюдаем положительную динамику в июле", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Ранее директор департамента вторичного рынка компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома сообщал ТАСС, что перемены на рынке новостроек и переходный период к новой модели финансирования окажут влияние на сегмент вторичного жилья. Он отмечал, что дополнительная кредитная нагрузка девелоперов, перешедших к проектному финансированию, вынудит их переложить часть расходов на покупателей, что приведет к росту цен на новостройки. В итоге граждане могут переключиться на "вторичку".