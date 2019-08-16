Дольщики в Петербурге начинают получать компенсации за жилье

"Первые 44 человека из реестра участников долевого строительства получат выплаты взамен недостроенного жилья. Сегодня дольщикам выдали документы на получение данных выплат. По просьбе дольщиков, в Комитете по строительству состоится встреча, где им помогут подобрать варианты приобретения жилья, чтоб они снова не оказались в трудной ситуации", - говорится в сообщении.



Компенсации стали возможными благодаря соглашению между комитетом по социальной политике Петербурга, холдингом Setl Group (третий в стране девелопер по объемам строящейся недвижимости на 1 августа) и дольщиками. Как уточнили ТАСС в пресс-службе холдинга, общий объем компенсаций для 44 человек - около 160 млн рублей. В указанном выше реестре остался 121 человек, который может воспользоваться выплатами.



Комитет по социальной политике принимает документы для включения в реестр с 2015 года. В него могут войти граждане, заключившие договоры участия в строительстве многоквартирных домов до вступления в силу 214-ФЗ ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов"), и нуждающиеся в защите.



По данным администрации Петербурга, в списке проблемных объектов значился 31 жилой дом. По состоянию на 10 июня 2019 года по семи многоквартирным жилым домам на 1 тыс. 395 квартир получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. До конца 2019 года рассчитывают достроить 20 домов. Завершение строительства семи многоквартирных жилых домов на 999 квартир запланировано на 2020 год.