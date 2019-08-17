За полгода в УрФО расселили 29 тыс. кв. м аварийного жилья

ТАСС, 17 августа. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев сообщил, что в первом полугодии 2019 года в Уральском федеральном округе (УрФО) расселено почти 29 тыс. кв. метров аварийного жилья.

"За первое полугодие 2019 года в УрФО расселено почти 29 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года", - сказал Якушев в субботу на пресс-конференции в Тюмени.

В пресс-службе министерства уточнили ТАСС, что в результате жилищные условия улучшили 1 тыс. 970 человек.

До 1 января 2025 года в УрФО должно быть расселено более 1388 тыс. кв. м аварийного жилья, на которых проживают 90 тыс. 890 человек. По словам Якушева, среди регионов округа самую большую программу реализует Свердловская область.

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" является одним из четырех федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда". Он предполагает, что россияне должны переезжать из аварийного жилья в новые дома гораздо быстрее, чем раньше. За шесть лет планируется переселить более 530 тыс. человек. Бюджет проекта составляет 507,2 млрд рублей.