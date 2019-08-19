Строительство шести корпусов проблемного ЖК "Марьино Град" прошло согласование Росавиации

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Технический заказчик строительства проблемного объекта "Марьино Град" в Новой Москве получил согласования Росавиации, которые позволят оформить скорректированное разрешение на строительство шести корпусов жилого комплекса. Об этом говорится в сообщении Москомстройинвеста в понедельник.

"Необходимые согласования Росавиации для получения скорректированного разрешения на строительство на корпуса № 17-22 ЖК "Марьино Град" получены. В течение месяца технический заказчик Capital Group намерен получить аналогичные документы от ФСО", - говорится в сообщении.

Ранее в конце июля Москомстройинвест сообщил, что шесть корпусов ЖК "Марьино Град" (№ 17-22) достроены, однако для получения разрешения на ввод в эксплуатацию необходимо оформить новое разрешение на строительство.

В комитете уточнили, что корректировка разрешения на строительство и необходимость получения согласований от Росавиации и ФСО связаны с особенностями расположения проблемного объекта. По данным карт, он находится примерно в 14 км от международного аэропорта Внуково. Отмечается, что технический заказчик рассчитывает получить согласование ФСО до конца августа.

Как сообщалось, строительство ЖК "Марьино Град" началось в 2015 году, однако позднее остановилось. В марте 2018 года застройщик этого комплекса был признан банкротом. В IV квартале 2017 года Capital Group (в лице ООО "Строй Ресурс") подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО "Строй Плюс", ООО "Марьинострой", ООО "Марьиностройгрупп" для завершения строительства проблемных объектов ЖК "Марьино Град", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Спорт Таун".

О проблеме застройки вблизи аэропортов

Как ранее сообщал ТАСС, Госдума в 2017 году приняла закон о правилах строительства в приаэропортовых зонах (ПАТ). Он подразумевает, что каждый аэропорт должен заново разработать проект ПАТ, согласовать его с региональными властями и утвердить в Росавиации. Документом предусматривается создание семи подзон, в которых устанавливаются ограничения на использование объектов недвижимости - от полного запрета до разрешения на любое строительство, кроме жилья. Порядок введения этих подзон утверждается кабмином.

В августе 2019 года газета "Ведомости" сообщила, что Министерство транспорта России разработало законопроект, предусматривающий новый порядок установления приаэродромных территорий (ПАТ). Издание сообщило, что новый документ предполагает устанавливать ПАТ с шестью подзонами, а седьмая может быть выделена дополнительно, но не позднее 2025 года. Эксперты, опрошенные газетой, предположили, что таким образом к 2025 году спорная седьмая зона может быть застроена жильем, что отразиться на развитии аэропортов и безопасности полетов.