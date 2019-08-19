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Компенсации дольщикам непостроенных домов Urban Group будут вестись по рыночной стоимости

Рыночная стоимость будет определяться в соответствии с результатами проведенной оценки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства выплатит компенсации дольщикам домов №2 и №7 ЖК "Солнечная система" обанкротившегося девелопера Urban Group вместо предоставления помещений по договорам долевого участия, исходя из рыночной стоимости квадратного метра на момент выплат. Об этом говорится в ответе фонда на запрос ТАСС.

"Компенсация будет рассчитываться, исходя из рыночной стоимости квадратного метра на первичном рынке на момент выплаты данного возмещения, но не менее уплаченной цены такого договора участия в долевом строительстве. Рыночная стоимость определяется в соответствии с результатами проведенной оценки", - отметили в фонде. Компенсации будут выплачены дольщикам, включенным в реестр требований конкурсным управляющим.

В фонде пояснили, что для возобновления строительства двух домов было бы необходимо переустройство линий электропередачи, такие работы могли бы привести к сдвигу сроков до четырех лет и потребовать дополнительное финансирование. "Поэтому фонд разъяснил, что после всех процедур в соответствии с законом дольщикам будут предложены денежные компенсации для более оперативного решения жилищного вопроса. Ранее соответствующее обращение было получено фондом от администрации Московской области", - говорится в сообщении.

В фонде дольщиков добавили, что для выплаты компенсации застройщик фонда обратился в арбитражный суд Московской области с просьбой о частичной отмене решения передать застройщику имущество и обязательства перед дольщиками компании "Континент Проект" (застройщик ЖК "Солнечная система"), включенными в реестр требований по домам №2 и №7. Также фонд просит вернуть в конкурсную массу переданное имущество в отношении этих объектов.

Представитель фонда напомнил, что в июне 2019 года был принят федеральный закон, согласно которому фонд дольщиков может принимать решение о целесообразности финансирования завершения долгостроев. В случае нецелесообразности достройки дольщикам предлагается компенсация.

О фонде и о девелопере

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел по заявлению фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

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