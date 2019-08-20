Объем выданных ипотечных кредитов снизился в июле на 20%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Банки выдали в июле 2019 года 84,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 184,3 млрд рублей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Средний чек по ипотеке увеличился за этот период на 8% до 2,19 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Рынок ипотеки продолжает снижаться. В июле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 26% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 20%", - отмечается в сообщении.

Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент автокредитов. Количество новых автокредитов увеличилось на 16% (до 65,3 тыс.), объемы выдач возрос на 21% (53,19 млрд руб.) Средняя сумма нового автокредита выросла на 4%: с 786 тыс. до 815 тыс. рублей, отметили в бюро кредитных историй.

Количество и объемы новых кредитов наличными выросли в годовом отношении на 6% (до 1,54 млн кредитов на сумму 389,67 млрд рублей). Средний размер кредита наличными снизился с 254 тыс. до 253 тыс. рублей.

В ОКБ отметили, что общие объемы кредитования в июле 2019 года упали на 2% по сравнению с прошлым годом, когда было выдано 3,29 млн кредитов на 752,73 млрд рублей. В июле 2019 года было выдано 3,3 млн новых кредитов объемом более 739,8 млрд рублей. Количество выданных кредитов сохранилось практически на уровне 2018 года.

Всего за семь месяцев 2019 года количество новых кредитов выросло на 9% - до 22 млн кредитов, объемы кредитования увеличились на 10% - до почти 5 трлн рублей.

Исследование подготовлено на основе информации от 600 кредиторов, работающих с бюро.