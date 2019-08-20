Исследование: только 12% новостроек в Москве продается с использованием эскроу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. С использованием счетов эскроу продается 12% московских новостроек в массовом сегменте, говорится в исследовании риелторской компании "Метриум" во вторник.

"В июле в массовом сегменте московских новостроек насчитывалось 10 проектов жилых комплексов, в которых применялась новая схема продаж - это 12% от общего числа массовых проектов. Суммарное количество квартир в них достигло более 1,7 тыс. единиц (17 корпусов)", - отмечается в сообщении.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках, продажи которых идут через счета эскроу, составляет 179 тыс. рублей. Согласно исследованию, это на 6% больше, чем в среднем по рынку массового сегмента в столице. "Средняя стоимость квартиры, продаваемой по новой схеме, достигает 10,1 млн рублей, тогда как в новостройках, реализуемых по-старому, объект продается за 9,8 млн рублей. В пределах МКАД разница в цене между тем достигает 14%", - добавляется в материалах.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в начале августа сообщал, что только 7% российских застройщиков перешли на счета эскроу. В Минстрое отмечали, что результаты перехода строительный отрасли РФ на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу можно будет оценить в конце сентября - начале октября.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.