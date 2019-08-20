Около 30 объектов недвижимости введут в эксплуатацию ко Дню города в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 30 объектов недвижимости различных назначений введут в эксплуатацию ко Дню города в столице. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"С учетом инвесторских объектов ко Дню города вводим порядка 30 обьектов. Для жителей каждого района что-то вводим, что-то из построенного ранее начинаем заселять", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что до праздника 7-8 сентября планируется ввод нескольких объектов социальной сферы, например, самой большой школы на ЗИЛе, а также около 10 детских садов и школ.

"У нас всегда что-то строится ко Дню города, что-то к концу года. Две вехи, которые из года в год ставим. Точно планируем открыть ряд дорог, развязок. Планируем завершить до сентября ввод дворца водных видов спорта в Лужниках", - сказал Хуснуллин.